Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Altuntaş'a veda

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Altuntaş'a veda
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş için veda programı düzenlendi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhuriyet Savcısı Berk Kurt, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, doğası, yeşili, insanı ile Yığılca'da çalışmaktan çok keyif aldığını belirterek, "Yığılca’nın önemi çok büyük ve önü çok açık. Doğası, turizm alanları, mağarası ile marka olacaktır. Biz de elimizden geldiğince bu çalışmalara destek olmaya çalıştık. Buradan ayrılırken oldukça zorlanıyoruz. Çünkü burayı kendi evimiz gibi görüyoruz. Bizi burada aile gibi hissettiren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Program sonrasında Altuntaş'a hizmetlerinden ötürü plaket takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Düzce'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Düzce'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Düzce'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de sıcak hava etkili oldu
        Düzce'de sıcak hava etkili oldu
        Çini sanatını hem icra ediyor hem de öğretiyor
        Çini sanatını hem icra ediyor hem de öğretiyor
        Düzce'de, Alzheimer hastasına darp iddiasına gözaltı
        Düzce'de, Alzheimer hastasına darp iddiasına gözaltı
        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı