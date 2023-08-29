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        Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:21
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        Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 81 DD 700 plakalı motosiklet, Kuzey Çevre Yolu Çamköy mevkisinde yan yola dönmek için manevra yapan İ.A. yönetimindeki 81 ACD 827 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki F.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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