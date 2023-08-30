Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Organik sirke arayışı ev kadınını üretici yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organik sirke arayışı ev kadınını üretici yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de bahçesinden, köylerden topladığı meyve ve bitkilerle evinde 40 çeşit sirke üreten Emine Sezer, ailesine katkı sağladığı işini geliştirerek devlet desteğiyle atölye kurmayı hedefliyor.

        Kalıcı konutlar bölgesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yemeklerinde kullanmak için aradığı organik elma sirkesini bulamayınca evinde yapmaya karar verdi.

        Bahçesinden topladığı elmalarla sirke üretimi denemelerine başlayan Sezer, bir senenin sonunda kendini geliştirip, kaya tuzu, bal ve kaynak suyu kullanarak 40 çeşit meyve ve bitkinin sirkesini üretti.

        Markasını oluşturarak sosyal medya hesabı üzerinden satışını yapan Sezer, AA muhabirine, evinin yanındaki küçük bahçeden topladığı elmalarla işe başladığını anlattı.

        Sezer, uzun süre denemeler yaptığını ancak başarılı olamadığını aktararak, "Çünkü ben hiç sirke sevmiyordum. Bu yüzden sürekli eşime ve arkadaşlarıma tattırıyordum. Olup olmadığını onlar söylüyordu. Yaklaşık 1 yıl kadar sabrettim ve eksiklerimi tamamlayarak sirke yapmayı öğrendim. Başardıktan sonra da çok sevdim, sirke içmeye ve kullanmaya başladım." diye konuştu.

        Aile ekonomisine katkıda bulunmak için çeşitliliği artırmaya karar verdiğine değinen Sezer, bahçeden topladığı kivi, ahududu, böğürtlen, üzüm ve elmadan sirke yaptığını söyledi.

        Sezer, "Bahçemizden, çevredeki köylerden ve dağlardan topladığım, pikniklere giden arkadaşlarımın bana yaylalardan getirdiği bitki ve meyvelerle 40 çeşide kadar sirke yapmayı başardım." dedi.

        - Hedefi devlet desteğiyle atölye kurmak

        Sezer, çeşidi artırdıktan sonra ürettiklerini ilk önce tanıdıklarına hediye ettiğini, beğenilip faydalı bulunmasının ardından talepler artınca da sosyal medyadan Düzce ve yakın illere göndermeye başladığını kaydetti.

        Fermente işleminde sadece kaya tuzu, bal ve kaynak suyu kullandığına dikkati çeken Sezer, farklı olarak da biberiye, alıç, pirinç, çilek, defne, nane, kivi, ıhlamur ve böğürtlen gibi çeşitler yaptığını aktardı.

        Sezer, eşi ve çocuklarının yardımıyla bugünlere geldiğini, bundan sonraki hedefinin ise devletin kadın girişimcilere sağladığı desteklerden faydalanarak atölye kurmak olduğunu ifade etti.

        Kadınların hayata katılmasını çok önemsediğini dile getiren Sezer, onların da üreterek aile bütçelerine katkıda bulunabileceklerini ve kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

        Benzer Haberler

        Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'de şehir buluşmalarına katıldı:
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'de şehir buluşmalarına katıldı:
        Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Altuntaş'a veda
        Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Altuntaş'a veda
        Düzce'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Düzce'de çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Düzce'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de sıcak hava etkili oldu
        Düzce'de sıcak hava etkili oldu