Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 13 suç kaydı olan şüpheli yakalandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay Mahallesi 646. Sokak'ta bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 448 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan 20 malzeme ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın (37), çeşitli suçlardan 13 kaydı olduğu öğrenildi.