Büyük Zafer'in 101'nci yılı kutlanıyor
Düzce'nin Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.
Gölyaka Kaymakamlığının önündeki alanda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Yakup Demircan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Alperen Karadaş, kurum amirleri, siyasi patilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Yığılca Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, çelenk sunumu yapıldı.
Törene, Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atanan Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhuriyet Savcısı Musa İhsan Kartal, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Altuntaş, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.
Kaynaşlı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Nuri Kaya, Belediye Başkanvekili Akif İbrahim Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.