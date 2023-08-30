Gölyaka'da ana hattaki arıza nedeniyle yaşanan içme suyu sorunu çözüldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde içme suyu şebeke hattındaki arıza giderildi.
Giriş: 30.08.2023 - 16:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:11
DÜZCE (AA) - Düzce’nin Gölyaka ilçesinde içme suyu şebeke hattındaki arıza giderildi.
Esen Mahallesi'nde ana şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçenin birçok yerinde içme suyu sıkıntısı yaşandı.
Gölyaka Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
Ana hattaki arıza kısa sürede onarılarak sıkıntı yaşanan yerlere tekrar su verildi.