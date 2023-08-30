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        Sakarya ve Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:24 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:24
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        Sakarya ve Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı
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        SAKARYA/DÜZCE (AA) - Sakarya ve Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Sakarya Ormanpark'ta Valilik tarafından düzenlenen kabul törenine, Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Tarık Demirci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ile belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        Daha sonra Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'nde başlayan fener alayına katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, orkestra eşliğinde kent merkezinden geçerek Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, meydanda mehter takımının verdiği konseri dinledi.

        Etkinlikte konuşan Vali Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kocacık, vatandaşların bayramını kutladı.

        - Düzce'de 200 bisikletli pedal çevirdi

        Düzce'de Büyük Zafer'in 101. yılında "30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Düzce Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyona yaklaşık 200 bisikletli katıldı.

        Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle Anıtpark Meydanı'nda toplanan bisiklet sevdalıları, Mehmet Akif Caddesi, Rasim Betir Paşa ve Atatürk Bulvarı güzergahını kullanarak Düzce Belediyesi önüne geldi.

        Burada, Büyük Zafer'in 101. yılını Türk bayrağı açarak kutlayan bisikletliler, son dönemde artan kazalara da dikkati çekerek "Arabadan in, bisiklete bin" ve "Bisikletime çarpma" sloganları atarak alandan ayrıldı.

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