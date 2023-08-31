Düzce'de jandarma aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde jandarma aracıyla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.V. idaresindeki 81 BZ 849 plakalı otomobil, Yığılca yolu Aksu mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen jandarma aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ş.T. ağır yaralandı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.