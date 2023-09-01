Akçakoca'da balıkçılar av sezonunun ilk gününde umduğunu bulamadı

DÜZCE (AA) - Denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte "vira bismillah" diyen Akçakocalı balıkçılar umduğunu bulamadı.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların bir kısmı gerek hava şartları gerekse balığın olmaması nedeniyle denize açılmadı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, ilk gün balık avcılığının çok az yapıldığını söyledi.

Balık avcılığında hava şartlarının etkisinin olduğunu belirten Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gece yasak sezonunun bitmesiyle beraber, balıkçılık sezonu hayırlısı ile başladı. Kazasız belasız sezon diliyorum. Bu şartlar altında palamut balığından beklentimiz yoktu. Deniz salyangozuna yöneldik. Sularımız sıcak. Parça parça palamut balığı var ama henüz çok küçük. Az olduğundan balıkçılarımız mazotunu dahi karşılayamadığı için palamut avcılığı yapmıyoruz. Hava şartları söz konusu. Şu anda gördüğünüz gibi hava rüzgarlı. Önümüzdeki günlerde daha da sertleşecek. Bir hafta sürecek gibi. Bu süreçte balıkçılar deniz salyangozuna devam edecek."

Hava şartlarının düzelmesiyle balıkta hareketlilik olacağını aktaran Karakaş, "Havaların soğumasıyla palamut avcılığına başlanacak. Trol avcılığı da başladı. Onda da az hareketlilik var ama ne çok kötü ne çok iyi. Orta seviyede başladı. Hava şartlarından dolayı 10-15 gün böyle devam edecek. 10-15 gün sonra daha bol avcılık bekliyoruz. Fiyatlar da tezgahlara yansımış değil. Balıkçılarımız 10-15 gün deniz salyangozu olarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Akçakoca'daki tezgahlarda hamsinin kilogramı 100, barbun, mezgit ve istavritin kilogramı 150, levrek ve çupranın tanesi 90 liradan satılıyor.