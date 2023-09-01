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        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 3 bin 44 ton iç fındık satıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:46
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        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 3 bin 44 ton iç fındık satıldı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023'ün 8 ayında 3 bin 44 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yılın geride kalan 8 ayına ait tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ağustos aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık ihracatı gerçekleştiği bildirildi.

        Açıklamada, bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 359, haziranda 297, temmuzda 534 ve ağustos ayında 424 olmak üzere 3 bin 44 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği aktarılarak, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

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