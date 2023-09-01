Düzce'de Geleneksel Sanat Sokağı açıldı
DÜZCE (AA) - Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu tarafından hayata geçirilen Geleneksel Sanat Sokağı, 7. kez kuruldu.
Düzce Millet Bahçesinde kurulan sanat sokağının açılışı, Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ile protokol üyeleri tarafından yapıldı.
Ebru sanatı, gümüş işleme, takı, ahşap işleme ile el örmesi ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı sanat sokağına, vatandaşlar ilgi gösterdi.