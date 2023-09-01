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        Kusursuz Kafe'nin özel çalışanları dans ve sporla mesaiye zinde başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:04
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        Kusursuz Kafe'nin özel çalışanları dans ve sporla mesaiye zinde başlıyor
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        DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince engelli bireylerin toplumsal hayata uyumu için 9 yıl önce Kent Park'ta hizmete açılan Kusursuz Kafe'nin çalışanlarının, iş motivasyonunun artırılması amacıyla "Hareket Var Kusur Yok" projesi başlatıldı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında cuma günleri kafeye gelen eğitmenler, 15 engelliyle müzik eşliğinde dans ediyor ve onlara egzersiz yaptırıyor.

        Proje sayesinde mesaiye zinde başlayan engellilere, zaman zaman müşteriler de eşlik ediyor.

        "Aerobik egzersizleri" yapılan etkinlikle, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi spor egzersizlerinin de her alanda vatandaşlarla buluşturulması amaçlanıyor.

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