Düzce'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Esma Hanım köyünde fındık toplamaya gelen işçileri taşıyan traktörün römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör römorkunda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, fındık bahçesinden dönen mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu traktörün devrildiğini belirterek, römorkta bulunan 9 işçinin yaralandığını kaydetti.
Yaralılardan 6'sının durumunun iyi olduğunu vurgulayan Aslan, 3 yaralının ise vücutlarında kırıklar olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.