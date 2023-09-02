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        Düzce'de önündeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:42 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:51
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        Düzce'de önündeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin önündeki araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Celal Ş. (19) idaresindeki 81 EY 178 plakalı otomobil, Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun Yahyalar mevkisinde önünde seyreden Yılmaz K. yönetimindeki 42 SE 777 plakalı otomobile çarptı.

        Celal Ş'nin kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle tarlaya yuvarlandı.

        Yaralanan Celal Ş. ile aynı araçtaki Muhammet Nuri K. (18), Serhat Ç. (17) ve Sevgi K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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