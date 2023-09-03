TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan TEKNOFEST'te Düzce Üniversitesi standına ziyaret

DÜZCE (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Düzce Üniversitesi (DÜ) standını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in eşliğinde üniversite standını ziyaret eden Mandal, "Vensocloud" takımı ile "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri Girişim Yarışması"nda Türkiye birincisi olan Köksal Gündoğdu ve Şeyda Yaman ile Türkiye ikincisi olan "DÜ Konuralp Roket Takımı" ekibini tebrik etti.

DÜ MEKATEK öğrenci topluluğu ile de tanışan Prof. Dr. Mandal, öğrencilerin geliştirdiği otonom aracı inceledi, hakkında bilgi aldı.