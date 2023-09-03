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        Kasasındaki iş makinesi kablolara takılan kamyon 3 telefon direğini devirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:22
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        Kasasındaki iş makinesi kablolara takılan kamyon 3 telefon direğini devirdi
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        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kamyonun kasasındaki iş makinesinin kablolara takılması sonucu 3 telefon direği yıkıldı.

        Fatih Mahallesi'nden İmamlar Mahallesi istikametine seyreden İ.D'nin kullandığı 81 GD 652 plakalı kamyonun kasasındaki kepçe, İsmet Paşa Sokak'ta telefon hattı kablolarına takıldı.

        Kamyon şoförünün durumu fark edemeyip yola devam etmesi üzerine, 3 telefon hattı direği kırılarak devrildi.

        Polis ekipleri, sokak girişini dubalarla kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

        Kopan hat nedeniyle mahallede telefon ve internet kesintisi yaşandı.

        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın talimatıyla bölgeye sevk edilen elektrik ve telefon şirketi ekipleri, sökülen direkleri kaldırdı. Kopan kabloların onarılmasının ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı, telefon ve internet hizmeti normale döndü.

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