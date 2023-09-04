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        Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:34
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        Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı
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        SAKARYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Karabük'te okullarda ilk ders zili çaldı.

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yazlık İlkokulu'na velileriyle gelen öğrencilere, Okul Müdürü İbrahim Yılmaz okulu ve öğretmenleri tanıttı.

        Daha sonra sıraya giren çocuklar, balonlarla süslü sınıflarda eğitimlerine başladı.

        Müdür Yılmaz, AA muhabirine, 1 hafta boyunca öğrencilerin kaynaşması, öğretmenleriyle tanıştırması ve okula alışması amacıyla eğitimlerin yapılacağını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının, vatana, millete, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

        - Düzce

        Düzce'de öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

        Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, balonlarla süslü sınıflara alındı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kentte uyum programı kapsamında toplam 20 bin 506 öğrenci ders başı yaptı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ebeveynleriyle okula gelen öğrenciler, okul hayatına başlayacakları sınıfların nerede olduğunu bulmak için kayıt listelerini inceledi.

        Eşrefbey İlkokulu bahçesinde İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunun ardından sınıf öğretmenleri, öğrencilerini sınıflara çıkardı.

        - Karabük

        Karabük'te Anayasa İlkokulu'na velileriyle gelen minikler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

        Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, okulun girişinde palyaçolar ile müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

        Daha sonra süslenmiş sınıflara alınan öğrenciler, uyum eğitimine başladı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta Üzülmez Anaokulu'na anne ve babalarıyla gelen minikler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

        Öğretmenleri eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, eğitim yılının ilk haftasını okula uyum programında geçirecek.

        Bu arada İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan da okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

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