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        Düzce'de ev ve iş yerinde silah parçaları ele geçirilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Düzce'de bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında "silah imal etme veya ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 21:37 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:37
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        Düzce'de ev ve iş yerinde silah parçaları ele geçirilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kültür Mahallesi Bedrettin Maradit Sokak üzerinde bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Belirtilen adreslerde yapılan aramalarda, 50 silah parçası, 1 kuru sıkı tabanca ve 11 silah yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan H.S. (45) ve M.B. (43) hakkında, ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında düzenlemeleri kapsayan "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Şüphelilerden H.S'nin 26, M.B'nin ise 3 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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