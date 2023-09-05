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        Düzce'de ev ve iş yerinde silah parçaları ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de bir ev ve iş yerinde silah parçaları bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:01
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        Düzce'de ev ve iş yerinde silah parçaları ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
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        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi Bedrettin Maradit Sokak'taki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde 50 silah parçası, 1 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan 11 aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar H.S. (45) ve M.B. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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