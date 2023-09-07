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        Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen tırın şoförü yaralandı, Anadolu Otoyolu'na geçişi sağlayan bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:27
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        Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
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        D-100 kara yolu Kaynaşlı kesiminde seyreden O.A. yönetimindeki 14 EA 182 plakalı katı atık yüklü tır, otoyolun Ankara istikametine geçiş yapmak için bağlantı yoluna girdiği sırada virajda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralı tır şoförü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak.

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