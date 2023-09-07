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        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:49
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        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        B.U. (16) idaresindeki 42 AAY 088 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağı'nda, yolun karşısına geçen A.M'nin (75) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akçakoca istikametine seyreden B.K. yönetimindeki 81 BU 986 plakalı otomobil ise D-655 kara yolu Yığılca ışıklı kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

        Yaralı sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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