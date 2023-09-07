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        GÜNCELLEME - Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, trafiğe kapatılan bağlantı yolu açıldı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen tırın şoförü yaralandı, trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'na geçişi sağlayan bağlantı yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:15
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        GÜNCELLEME - Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, trafiğe kapatılan bağlantı yolu açıldı
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        D-100 kara yolu Kaynaşlı kesiminde seyreden O.A. yönetimindeki 14 EA 182 plakalı katı atık yüklü tır, otoyolun Ankara istikametine geçiş yapmak için bağlantı yoluna girdiği sırada virajda devrildi.

        Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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