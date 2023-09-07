Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de bataklıkta mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan kurtarıldı

        Düzce'de bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar, köylüler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de bataklıkta mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Yaban Hayatını Koruma Sahası'nda otlayan 4 büyükbaş, yaklaşık 2 ay önce sel suları altında kalan bölgede oluşan bataklıkta mahsur kaldı.

        Paşakonağı köyü sakinleri, kendi uğraşlarıyla hayvanlardan birini kurtardı ancak diğerlerini çıkarmakta başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşan itfaiye erleri halatlara bağladıkları hayvanları kurtardı.

        Köyün muhtar azası Mustafa Mecit, gazetecilere, "Birini çıkarabildik, diğerlerini çıkaramadık, 112'yi aradım, itfaiye ve jandarma geldi. Allah razı olsun." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, trafiğe kapatılan ba...
        GÜNCELLEME - Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, trafiğe kapatılan ba...
        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
        Düzce'de devrilen tırın şoförü yaralandı, bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
        Düzce'de 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları kampçıları ağırlıyor
        Düzce'de 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları kampçıları ağırlıyor
        Düzce'de ev ve iş yerinde silah parçaları ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de ev ve iş yerinde silah parçaları ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        Kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı
        Kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı