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        Başarılı haltercilerden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret

        Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye yapan sporcular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:11
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        Başarılı haltercilerden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı'ya ziyaret
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        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halter Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 9-13 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Düzce'den katılan Şevval İnce Türkiye birincisi, Yağmur Melek Şahin ikinci, Utku Topçu ise üçüncü oldu.

        Antrenörleri Sinan Çoban ve Dilek Demirdelen eşliğinde Yazıcı'yı ziyarete gelen sporculara çeşitli hediyeler verildi.

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