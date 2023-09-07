Düzce'de bisikletiyle üst geçitten düşen çocuk yaralandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bisikletiyle üst geçitten düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Pazaryeri mevkisindeki üst geçitte bisikletiyle ilerleyen F.K. (9), duramayınca cam korumalığa çarptı. Camın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarına düşen çocuk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.