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        Düzce'de bisikletiyle üst geçitten düşen çocuk yaralandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bisikletiyle üst geçitten düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:58
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        Düzce'de bisikletiyle üst geçitten düşen çocuk yaralandı
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        D-100 kara yolu Pazaryeri mevkisindeki üst geçitte bisikletiyle ilerleyen F.K. (9), duramayınca cam korumalığa çarptı. Camın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarına düşen çocuk yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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