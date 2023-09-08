Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Konuralp Mahallesi'nde L.T'nin adresine operasyon düzenlendi. Söz konusun şahıs ve bu kişiden uyuşturucu temin ettiği belirlenen kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden L.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.