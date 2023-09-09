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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:09
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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Otoyolun Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde Hulki D. idaresindeki 34 LZ 035 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, Düzce Belediyesi Otoyol İtfaiye Kaza Kırım ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

        Daha sonra sedyeye alınarak ambulansa taşınan yaralı sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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