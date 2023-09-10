Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber oldu Düzce'de ahşap ürünleri imal eden atölyede çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:18 facebook

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