Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 5 kez polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı

        Düzce'de gün içerisinde polisin 5 kez "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücüye 35 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 23:16 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 5 kez polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, M.S.Y, plakasız motosikletiyle polis ekiplerinin gün içerisinde yaptığı 4 farklı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Akşam saatlerinde aynı motosikletle yeniden şehir merkezinde seyir halinde görülen M.S.Y, polisin "dur" ihtarına 5. kez uymayarak kaçmaya başladı.

        Değişik mahallelere girerek yaklaşık 10 kilometre kaçan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda yakalandı.

        Polis ekipleri M.S.Y'ye, "Neden kaçıyorsun? Milletin çoluk çocuğu var, trafiği tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

        Çeşitli maddelerden 35 bin lira ceza kesilen M.S.Y'nin ehliyetine süresiz el konuldu.

        Sürücü, polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü

        Benzer Haberler

        Sabah 'dur' ihtarından kaçtı gün boyu takibin ardından akşam yakalandı
        Sabah 'dur' ihtarından kaçtı gün boyu takibin ardından akşam yakalandı
        Düzce Valisi Aslan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Düzce Valisi Aslan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Düzce'de denizde rahatsızlanan kişi hastanede öldü
        Düzce'de denizde rahatsızlanan kişi hastanede öldü
        Düzce'de çıkan yangında parke fabrikasına ait ahşap malzemelerin bir kısmı...
        Düzce'de çıkan yangında parke fabrikasına ait ahşap malzemelerin bir kısmı...
        Ahşap atölyesindeki yangın söndürüldü
        Ahşap atölyesindeki yangın söndürüldü
        Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber...
        Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber...