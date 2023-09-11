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        Düzce'de refüje çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Düzce'de minibüsün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 00:46 Güncelleme: 11.09.2023 - 01:04
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        Düzce'de refüje çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
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        Düzce'den İstanbul istikametine seyreden Yücel S. (35) idaresindeki 81 AAV 729 plakalı minibüs, D100 Karayolu'nun Gölyaka sapağı otoban yol ayrımında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Ö. (41) yaralandı.

        Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Serkan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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