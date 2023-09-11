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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan bir kamyonette, 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:14
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama yapıldı.

        Uygulamada Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada, mobilyalar içine özel olarak zulalanmış 13 parça halinde 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, olayla ilgili şüpheliler H.A. (38), Y.P. (51) ve B.P'yi (22) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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