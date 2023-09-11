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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:40
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine bir adrese yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar, 7 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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