Düzce'deki içme suyu arıtma tesisinde revizyon ve yenileme çalışması yapıldı
Düzce'deki Beyköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kum filtre havuzlarının revizyon ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
Giriş: 11.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:11
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin içme suyunun karşılandığı Beyköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde, son yaşanan sel afeti sonrasında içme suyu tedarikinin aksamaması için çalışma başlattı.
Ekipler, eş zamanlı yürütülen çalışmalar çerçevesinde kum filtre havuzlarında revizyon ve yenileme işlemlerini tamamladı.