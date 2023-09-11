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        Gölyakaspor 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        Düzce Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Gölyakaspor, dış transferde 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:15
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        Gölyakaspor 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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        Gölyakaspor Kulübü, dış transferde de prensip anlaşmasına vardığı futbolcular için Gölyaka Belediyesi Yeni Mahalle Sosyal Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

        Tören öncesi konuşan Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyakaspor Yönetim Kurulu'nun, sahada ter döken, futboluyla alkışı hak eden, şanına yakışır takım kurmayı hedeflediğini belirterek, kulübe her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi.

        Konuşmanın ardından kulüp yönetim kurulu üyeleri ve teknik antrenör Mustafa Çakar'ın katılımıyla 13 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

        Gölyakaspor, 8 Ekim'de oynanacak sezonun ilk maçında Akçakoca Şehir Stadı'nda Dadalıspor ile karşılaşacak.

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