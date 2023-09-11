Düzce'nin dernek ve STK'lar toplantıda bir araya geldi Düzce'de dernekler ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında birlikteliği sağlayarak kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla program düzenlendi.

Bağımlılıkla Mücadele ve Arama Kurtarma Derneğinin organize ettiği kahvaltılı program, Gölyaka ilçesindeki bir işletmede gerçekleştirildi.

Düzce Dernekler Federasyonu (DÜZDEF) Yönetim Kurulu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı programda konuşan DÜZDEF Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çakmak, "Programlarımız aylık periyotta devam edecek. Her ay farklı bir ilçede bir araya gelerek Düzce'mizin tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.