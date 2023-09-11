Gölyaka Belediyesi 65 çocuğu sünnet ettirdi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenecek toplu sünnet şöleni öncesinde 65 çocuk sünnet edildi.
Giriş: 11.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:04
Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen sünnet programına katılan İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, çocuklara moral verdi.
Bu yıl ikincisi Gölyaka Belediyesince düzenlenecek toplu sünnet şöleninin ise çocukların iyileşme sürecinin ardından 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.