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        Düzce'de tekstil atıkları kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak

        Düzce'de tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 250 farklı noktaya "tekstil ağı kumbarası" yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:15 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:48
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        Düzce'de tekstil atıkları kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak
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        Düzce Belediyesince "Sıfır Atık" uygulamaları kapsamında tekstil ürünlerinin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla proje geliştirildi.

        Bu çerçevede kent merkezinde 250 farklı yere tekstil atığı kumbaraları kuruldu.

        Kumbaralar sayesinde evlerde oluşan giysi, ayakkabı ve tekstil atıkları, türüne uygun şekilde bertaraf edilmesi için düzenli periyotlarda toplanacak.

        Proje sayesinde evsel atıklardan farklı olarak kaynağında ayrıştırılacak tekstil atıkları, geri dönüşümü yapıldıktan sonra ikincil hammadde olarak ekonomiye kazandırılacak.

        Projeyle yaşanabilir çevre bilincinin kent genelinde yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

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