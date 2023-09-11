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        Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendirildi

        Türkiye ile Ermenistan arasında 8 Eylül'de Eskişehir'de oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri maçının giriş kontrolünde Azerbaycan bayrağına gösterdiği hassasiyetle sosyal medyada ilgi gören polis memuru, görev yaptığı Düzce'de başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:05
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        Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendirildi
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı öncesinde gösterdiği örnek davranıştan dolayı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'i makamında ağırladı.

        Aslan, maç öncesi giriş noktasında bir vatandaştan aldığı Azerbaycan bayrağını öpüp başının üzerine koyan Şahin'e başarı belgesi takdim ederek, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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