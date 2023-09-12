Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de yayanın kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasında

        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın, kontrolden çıkarak üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kazadan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de yayanın kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akçakoca ilçesinden Düzce istikametine seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde kontrolden çıktı.

        Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hızla üzerine gelen otomobili fark ederek aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil ise yayayı geçtikten sonra refüje çarparak durabildi.

        Yayanın kazadan kurtulma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi: 3 bine yakın kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bine yakın kişi öldü!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem

        Benzer Haberler

        Düzce'de motosiklet ve traktör sürücüleri bilgilendirildi
        Düzce'de motosiklet ve traktör sürücüleri bilgilendirildi
        Aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
        Aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
        Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendir...
        Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polis başarı belgesiyle ödüllendir...
        Düzce'de tekstil atıkları kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılaca...
        Düzce'de tekstil atıkları kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılaca...
        Gölyaka Belediyesi 65 çocuğu sünnet ettirdi
        Gölyaka Belediyesi 65 çocuğu sünnet ettirdi
        Düzce'nin dernek ve STK'lar toplantıda bir araya geldi
        Düzce'nin dernek ve STK'lar toplantıda bir araya geldi