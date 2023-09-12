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        Düzce'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 23:03 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:06
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        Düzce'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı
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        Atatürk Mahallesi'nde, Recep ve Ahmet Yaman'a ait 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Beş ailenin yaşadığı binada büyük hasar oluştu.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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