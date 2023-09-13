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        El becerisini evinde kurduğu atölyede işe dönüştüren esnaf çeyiz hazırlıyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de babasından öğrenerek hobi amaçlı başladığı el işlerinde kendini geliştiren esnaf Hüseyin Gonca, çeyizlik üretmek için evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:43
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        El becerisini evinde kurduğu atölyede işe dönüştüren esnaf çeyiz hazırlıyor
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        Akçakoca ilçesinde 30 yılı aşkın süredir giyim sektöründe faaliyet gösteren esnaf Gonca, çocuk yaşlarda babasının hünerli ellerinden çıkan el işi örneklerine merak saldı.

        50 yaşındaki Gonca, uzun yıllar hobi amaçlı sürdürdüğü bu hevesini 10 sene önce evinin bir odasında oluşturduğu atölyede işe dönüştürdü.

        El emeği göz nuru ürünleri sosyal medya üzerinden yurt içinde ve yurt dışında alıcılarına ulaştıran Gonca, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

        - "Moda tasarım atölyesi kurmak istiyorum"

        Hüseyin Gonca, AA muhabirine, ürünlerine ilginin artması dolayısıyla hobisini işe dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

        Başlarda ilçede tanıdıklarının taleplerine yönelik çeyizlik ürettiğini, siparişlerin artması üzerine sosyal medya üzerinden de satış yapmaya başladığını dile getiren Gonca, "Müşterilerim genellikle beni sosyal medya üzerinden buluyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya'ya, yurt dışında ise Almanya'ya ürünler gönderiyorum." dedi.

        Taleplere yetişmekte zorlandığı için atölyenin haricinde işlettiği giyim mağazasında da müşteri olmadığı zamanlarda el işi ürünleri yapmaya devam ettiğini belirten Gonca, "Genellikle kadınların yaptığı bir iş ama ben de bir erkek olarak çeyiz tasarımı, gelin bohçası, masa ve yatak örtüleri, pike takımları gibi A'dan Z'ye bir gelin çeyizinde ne varsa hepsini yapabiliyorum." diye konuştu.

        Gonca, bir erkek olarak, çoğu kadının bile zorlanarak yaptığı ince işçilik isteyen ürünler ortaya çıkardığını, bazı kadın müşterilerine eğitimler verdiğini anlatarak, "Herkesin içinde bir cevher, hazine var; bunu ortaya çıkarmak gerekir. İyi modacılar genellikle erkeklerden çıkıyor. Erkek olduğumuz için 'Şunu yapamam' diye bir şey yok. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir." ifadelerini kullandı.

        Yaptığı işi "sanat" olarak değerlendiren Gonca, alın teri dökerek ve ilmek ilmek işleyerek ortaya çıkardığı ürünlerin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Gonca, işini büyütmeyi hedeflediğini belirterek, "Çevremdekiler, 'Bu işi daha da büyütelim.' diyerek bana destek oluyor. Nasip olursa bir moda tasarım atölyesi kurmak istiyorum. İnşallah o da gerçekleşir." şeklinde konuştu.

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