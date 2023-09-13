Düzce'de hayırsever iş insanının yenilediği okul açıldı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iş insanı Orhan Özdemir adına oğlu Burhan Özdemir tarafından yenilenen fen lisesinin açılışı yapıldı, bitişiğinde inşa edilecek spor salonu, kütüphane ve konferans salonunun temeli atıldı.

Ayazlı Mahallesi'nde bulunan Akçakoca Fen Lisesi'nin tadilat ve dönüşüm projesini Optimal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir üstlendi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 ayda dış cephesi ve iç mimarisi tamamen yenilenen okul, 2023-2024 eğitim-öğretim sezonuna hazır hale getirildi.

Okulda yapılan çalışmaları tadilat ve yenilemeyle sınırlamayan iş adamı, okulun bitişiğinde 350 kişilik konferans salonu, spor salonu ve kütüphane yapımını da üstlendi.

Düzce Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçakoca Kaymakamlığı ve iş adamı Burhan Özdemir ile yapılan protokolle yenilenen okula, iş adamının merhum babası Orhan Özdemir'in ismi verildi.

Orhan Özdemir Fen Lisesinin açılışı ve bitişiğinde inşa edilecek spor salonu, kütüphane ve konferans salonun temel atma töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitimde kalitenin devlet-millet iş birliğiyle her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Bizim örfümüz, hayırda yarışmayı emreder. İnşallah bu eserler, daha çok hemşerimizi teşvik eder." dedi.

İş adamı Burhan Özdemir ise dünyanın çok güçlü bir dönüşüm içerisinde olduğuna, bunun en önemli parametresinin ise teknolojinin oluşturduğuna işaret ederek, "Teknolojiyi kullanmanın ötesinde üreten bir ülke olmak istiyorsak nitelikli, cesur, ufkuna set çekilmemiş vatansever gençlere ihtiyacımız var. İşte biz bugün bu okuldan böyle bireylerin yetişmesi için yola çıktık." diye konuştu.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile diğer ilgililer katıldı.