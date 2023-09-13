Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Zonguldak'ta yaralı madencileri ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarılan madencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 1'inin ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
Maden ocağındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Tancan da yaralı işçileri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastanenin acil servisinde tedavileri devam eden işçileri ziyaret eden Tancan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tancan, ziyaret sırasında yaralı madencilerden Sercan Asan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la telefonla görüştürdü.