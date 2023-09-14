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        Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli anıldı

        Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2020'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:25
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        Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli anıldı
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        Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Suriye'deki Çobanbey-El Bab arasında plakasız iki araçtan açılan ateş sonucu şehit düşen Kıdıman, mezarı başında anıldı.

        Ailesi ve mesai arkadaşları, Kıdıman'ın Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıp dua okudu.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan da Kıdıman'ın mezarına ziyarette bulunarak dua etti.

        Anne Emine Kıdıman'ı Bahçeşehir bölgesindeki evinde ziyaret eden Vali Aslan, taziyelerini iletti.

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