Düzce'de "Spor İçin Bir Mola" projesi fabrikalarda devam ediyor

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve güçlü beden güçlü üretim için serbest zaman faaliyetlerinde her bir bireye ulaşmak, sporu hayatın her alanına yaymak amacıyla başlatılan proje, her hafta spor eğitmenlerinin farklı kurum ve iş yerlerini ziyaretleriyle devam ediyor.

Düzce OSB Müdürlüğünün desteğiyle farklı fabrikalarda düzenlenen spor etkinliklerinde, çalışanlar spor dolu bir gün yaşıyor.

Etkinliklerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları tarafından çeşitli branşların tanıtımı da yapılıyor.