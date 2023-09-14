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        Düzce'de belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan kütüphane açıldı

        Düzce'de belediye ve hayırsever iş adamı Hasan Ulusoy'un katkılarıyla inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:37
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        Düzce'de belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan kütüphane açıldı
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        Uzunmustafa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Selçuk Aslan, eğitim yatırımlarının mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Gelecekte var olacaksan, eğitimde olacaksak 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacaksa anahtar eğitimden geçmektedir." dedi.

        Kentin en nezih mekanını açmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise şunları söyledi:

        "Hasan Bey ile temel atma töreninde bir araya geldik. Hasan Bey'e, 'Düzce'de bir kütüphane yapsanız.' dedim. İnanın çok zor söyledim, bir şey istemek benim açımdan çok zor. Kendisi 10 gün sonra benden randevu istedi. Mimarı ve ekibiyle geldi. 'Bu kütüphaneyi yapacağım.' dedi. Biz de Düzce Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Böyle kalıcı ve güzel eser ortaya çıktı. Gençlerimiz burada kitap okuyacak, bilgiye ulaşacak, kendilerini geliştirecek her imkanı bulacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Düzce'mize hayırlı, uğurlu olsun."

        Kütüphane yapımına destek veren iş adamı Ulusoy da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Nobel İlaç ailesi olarak güzide şehir Düzce'ye yeni eser kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Ulusoy, şöyle konuştu:

        "Hep hayalini kurduğumuz böylesi mekanın ortaya çıkarılması için bizi cesaretlendirip her türlü desteği veren Başkanımız Sayın Faruk Özlü ve ekibine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Buraya rahmetli annemin adının verilmesi konusunda da duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İlim ve irfan yuvamız artık Düzce Belediyesine emanettir. İnanıyorum ki burada çok güzel ortam oluşturulacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

        Konuşmaların ardından Başkan Özlü, iş insanı Ulusoy'a plaket takdim etti. Daha sonra kurdele keserek açılışı yapan protokol üyeleri, hep birlikte kütüphaneyi gezdi.

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