Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de şafak vakti "huzur" operasyonu

        Düzce'de şafak vakti "huzur" operasyonunu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de şafak vakti "huzur" operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Başsavcılık koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve diğer suçlara yönelik soruşturmalar kapsamında belirlenen 9 adrese şafak vakti "huzur" operasyonu düzenledi.

        Adreslerde 334 sentetik ecza, 200 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 29 mermi, tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları

        Benzer Haberler

        Düzce´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Düzce´de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Düzce'de belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan kütüphane a...
        Düzce'de belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan kütüphane a...
        Düzce'de "Spor İçin Bir Mola" projesi fabrikalarda devam ediyor
        Düzce'de "Spor İçin Bir Mola" projesi fabrikalarda devam ediyor
        Düzce´de `Sabiha Ulusoy Kütüphanesi´ hizmete açıldı 
        Düzce´de `Sabiha Ulusoy Kütüphanesi´ hizmete açıldı 
        Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli anıldı
        Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli anıldı
        Düzce'de samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Düzce'de samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü