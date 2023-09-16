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        Düzce'de polis ekipleri kaza yapan aracın sürücüsünü uzun süre aradı

        Düzce'de kullandığı araç devrilen sürücü panik yapıp kaza yerinden uzaklaşınca, polis ekipleri uzun süre yaralı aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 03:29 Güncelleme: 16.09.2023 - 03:29
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        Düzce'de polis ekipleri kaza yapan aracın sürücüsünü uzun süre aradı
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        Düzce'de kullandığı araç devrilen sürücü panik yapıp kaza yerinden uzaklaşınca, polis ekipleri uzun süre yaralı aradı.

        Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Kervan mevkisinde 81 KJ 783 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Yolun orta bölümündeki aydınlatma direğine çarparak duran aracı görenler, durumu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kaza yerine gelen ekipler, yan şekilde duran aracın içinde kimseyi bulamayınca çevrede uzun süre yaralı aradı. Aracın ruhsatındaki isme ulaşan ekipler, sürücünün M.Ç. olduğunu tespit etti.

        Panik yaparak kaza yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü M.Ç'nin yaralı olmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kazanın ardından yolun Ankara yönü kaza yapan aracın kaldırılma çalışması nedeniyle yaklaşık 15 dakika ulaşıma kapandı. Yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından normale döndü

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