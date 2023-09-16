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        Düzce'de çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı

        Düzce'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla şehir turu ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:45
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        Düzce'de çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı
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        Düzce'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla şehir turu ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Düzce Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından "Sür, Yürü, Topla" sloganıyla düzenlenen etkinlik dolayısıyla yaklaşık 300 bisikletli, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi.

        Kortej eşliğinde şehir turu yapan bisikletliler, daha sonra kent merkezinde çevre temizliği yaptı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu, AA muhabirine, belediye ile ortaklaşa düzenledikleri etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini söyledi.

        Etkinliğin önemine değinen Cicu, "Etkinlikle önce hareket ediyoruz, sonra da çevremizi temizliyoruz. Burada amaç hareketi sağlamak, adı üstünde Avrupa Hareket Haftası'ndayız. Tabii biz bu haftayı sadece 1 güne değil, 365 güne yaymak istiyoruz. Herkesi yürümeye, koşmaya ve bisiklet sürmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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