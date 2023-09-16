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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:33
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Hasançavuş köyünde fındık tarlasından dönen mevsimlik işçileri taşıyan S.K. idaresindeki pat pat devrildi.

        Ters dönen aracın sürücüsü ile beraberindeki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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